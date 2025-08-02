Арестович: Я скажу неприятную для украинцев вещь. Эти слова мне будут очень дорого стоить

Михаил Рябов.  
02.08.2025 23:55
  (Мск) , Москва
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Дзен, Киев, Россия, Спецоперация, Украина


Вопреки тезисам украинской пропаганды, российская армия в ходе СВО не бьёт целенаправленно по гражданским целям.

Об этом заявил экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович (в списке экстремистов в РФ) в интервью иноагенту Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопреки тезисам украинской пропаганды, российская армия в ходе СВО не бьёт целенаправленно по гражданским...

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«Я скажу неприятную вещь. Эти слова мне будут очень дорого стоить. Но истина дороже. Россияне вообще не бьют по гражданским, несмотря на то, что утверждает украинская пропаганда. Они свободно пренебрегают жизнями гражданских, если нужно поразить военные цели. Но целятся они практически всегда по военным целям. Мне не известен за все время войны ни один случай.

Когда воздействует ПВО, и сбитые остатки «Шахедов», ракет падают на город – это одна причина. Вторая – это то, что военная техника несовершенна, когда ракета летит за 1000 км, она может промахнуться, попасть в жилой дом. Бывают ошибки наведения, когда агентура что-то перепутала, бахнули по кафе – а там была гражданская свадьба, а вовсе не восемь генералов НАТО.

Но целенаправленно – я вынужден, к сожалению, констатировать… Было бы удобнее, если бы Путин был кровавым злодеем, у которого из-под клыков течет черная кровь, перемешанная со слюной павших эсесовцев. Но нет, российская армия не работает по гражданским целям», – сказал Арестович.

Он пояснил, что во время последнего комбинированного удара по Киеву погибли люди, поскольку военные «цели находились в районах, которые густо населены».

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