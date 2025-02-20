Арестович обещает вернуться на Украину и родить Гитлера от россиян

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Если Россия не откажется от большинства своих требований, обиженное украинское общество ударится в нацизм и вырастит нового Гитлера.

Об этом в эфире интернет-канала «Baitassov live» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что бы я предложил на переговорах с Россией? Первое – свободные выборы на Украине, с допуском всех ранее запрещённых лиц, попавших под санкции, кроме лиц с доказанной виной в государственной измене. Второе – договор с РФ со взаимными обязательствами не представлять друг другу угрозы со своих территорий. Обязательство Украины – не пытаться деоккупировать территории военным путём, только дипломатическим. И обязательства РФ не применять силу для дальнейшей оккупации территории. Численность ВСУ в 300 тысяч, а они хотят снижать чуть ли не до 80 тысяч. И мы можем взять на себя ограничения в наступательном вооружении – например, ограничить по дальности ракеты, 500 километров, например. И кооперация с другими державами, в том числе в военной сфере, мы должны отстоять своё право», – трепался Арестович.