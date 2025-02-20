Арестович обещает вернуться на Украину и родить Гитлера от россиян

Вадим Москаленко.  
20.02.2025 22:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Если Россия не откажется от большинства своих требований, обиженное украинское общество ударится в нацизм и вырастит нового Гитлера.

Об этом в эфире интернет-канала «Baitassov live» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Россия не откажется от большинства своих требований, обиженное украинское общество ударится в нацизм...

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«Что бы я предложил на переговорах с Россией? Первое – свободные выборы на Украине, с допуском всех ранее запрещённых лиц, попавших под санкции, кроме лиц с доказанной виной в государственной измене. Второе – договор с РФ со взаимными обязательствами не представлять друг другу угрозы со своих территорий.

Обязательство Украины – не пытаться деоккупировать территории военным путём, только дипломатическим. И обязательства РФ не применять силу для дальнейшей оккупации территории.

Численность ВСУ в 300 тысяч, а они хотят снижать чуть ли не до 80 тысяч. И мы можем взять на себя ограничения в наступательном вооружении – например, ограничить по дальности ракеты, 500 километров, например. И кооперация с другими державами, в том числе в военной сфере, мы должны отстоять своё право», – трепался Арестович.

«Это было бы реалистично, и оно убирало бы реваншистские тенденции на Украине. Потому что россияне не понимают, во что они играются с такими требованиями.

Если мы даже их примем, на Украине возобладают серьёзнейшие реваншистские тенденции, и мы просто можем пойти в откровенный фашизм, крайне правые тенденции в обществе на чувстве мести и унижения. Повторение Версальского мира.

Они говорят, что борются с нацизмом, но делают всё, чтобы вырастить нового Гитлера на Украине. Это же неразумно. Или тогда им следует сказать, что сознательно растят в нас Гитлера, чтобы начать вторую фазу войны, и захватить нас окончательно» – валял дурака разыскиваемый.

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