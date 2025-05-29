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В Киеве травмирован американский документалист Кристофер Уолтерс, поддерживающий киевский режим

Об этом он рассказал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В центре столицы вот так падают балконы. Балкон, под которым люди проходят к подъезду. В то время как летают ракеты и дроны, нас травмируют балконы из-за чьей-то безответственности!», – написал пострадавший.

Он опубликовал видео, на котором, ужасно коверкая слова в попытке говорить на украинском, пообещал провести расследование по этому поводу.

Инцидент подтвердили и местные власти.

«В Подольском районе на гражданина США, приехавшего в Украину документировать войну, упал балкон. Прямо перед входом в подъезд многоквартирного дома. Мужчина получил травмирование. Это не вражеская атака, а следствие многолетнего бездействия. Я срочно поручил новоназначенному главе Подольской РГА Владимиру Наконечному держать связь с потерпевшим, взять ситуацию по этому дому на личный контроль, провести инспекцию всех фасадов на предмет аварийности. Мы предоставим всю помощь. А потом будет серьезный разговор с районными управляющими компаниями», – пригрозил начальнк киевской военной администрации Тимур Ткаченко.

Здесь надо понимать, что военные администрации напрямую подчиняются центральной власти, с которой у киевского мэра Виталия Кличко давний конфликт. Поэтому происшествие будет использовано для очередного наезда на Кличко.