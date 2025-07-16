Антироссийский ультиматум расколол команду Трампа. Но выступить против решились немногие

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Многие конгрессмены-республиканцы, ранее критиковавшие Джо Байдена за военные поставки Украине, теперь вслед за Дональдом Трампом поменяли свою позицию, пишет сегодня The New York Times – «теперь утверждают, что это блестящая дипломатия от мастера стратегии».

«Многие республиканцы в Конгрессе, которые последовательно выступали против отправки дополнительных средств и оружия на Украину и требовали прекратить участие Америки в войне, спешат изменить свою позицию, следуя примеру президента Трампа… Теперь, когда президент, который когда-то пренебрежительно отзывался об американской помощи Украине, изменил свою позицию и объявил о новом плане по ускоренной доставке оружия в раздираемую войной страну, некоторые республиканцы изворачиваются, чтобы сохранить с ним хорошие отношения», – говорится в публикации.

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В качестве примера приводится республиканец от штата Висконсин Деррик Ван Орден, ранее критиковавший Байдена за помощь ВСУ. Теперь он стелится перед Трампом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»:

«Я безоговорочно доверяю Дональду Трампу. Я называю его главным миротворцем. Он знает, что делает, и я ему доверяю».

Впрочем, нашлись и те, кто заявил о предательстве избирателей.

«Американский народ хочет, чтобы мы решали проблемы внутри страны, а не выполняли приказы неоконсерваторов и ястребов», — написал в блоге республиканец от штата Аризона Эли Крейн в ответ на новый план Трампа по Украине.

Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, республиканка из Джорджии, заявила, что план президента — это предательство избирателей, которые выбрали республиканцев отчасти из-за их обещания прекратить участие США в войнах за рубежом

«Это то, что я обещала своему округу. Это то, за что все голосовали. И я считаю, что мы должны придерживаться выбранного курса».

Однако главный критик помощи Украине в недавнем прошлом – вице-президент Джей Ди Вэнс выступить против новой позиции Трампа не решился.