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Гражданин США Дэниел Мартиндейл несколько лет прожил на Украине, где застал СВО. Он прибыл в бывшую советскую республику как проповедник. Находясь в подконтрольной ВСУ части Донбасса, Мартиндейл увидел военные преступления Киева и решил передавать российской армии координаты объектов бандеровцев.

Об этом Мартиндейл, которому уже удалось покинуть Украину, рассказал в эфире видеоблога американского журналиста и телеведущего Рика Санчеза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я видел продолжение преступлений Украины, которые были 8 лет до этого. И я понимал, что, если у меня есть возможность остановить этих преступников и помочь законному правительству, которое пытается восстановить закон и порядок в этой ситуации, я должен помочь российской стороне. Я передавал информацию о позициях людей и технике, которые были ответственны за совершаемые преступления. По каким дорогам они ездили, в какое время они проезжали через те места, где я был в то время… Я не сразу научился это делать, но через несколько месяцев в регионе я начал понимать. Я научился определять, когда это танк, сколько их, научился определять звук грузовиков или бронетранспортеров. Я смотрел на карты, где идет бой, и понимал, куда они направляются. Я пытался предупредить их об этом», – заявил американец.

«Вы на самом деле, можно сказать, шпионили для русских», – уточнил ведущий.

«Конечно. Почему бы и нет? Если можно так сказать, я был «стукачом» для полиции, чтобы арестовать наркоторговцев», – подтвердил Мартиндейл.

По его словам, российская армия бережно относится к жизням местных жителей, при том, что ВСУ используют их буквально как живой щит:

«Если бы Россия собиралась просто «убивать мирных жителей, потому что ненавидит украинцев», то в том месте, где я был, они упустили 98% своих возможностей. Единственная причина, по которой в моей деревне погибли мирные жители, заключалось в том, что украинцы буквально использовали мирных жителей как живой щит. Они устанавливали свою артиллерию в деревне, в саду. В саду у людей, которых я знал, было четыре разных артиллерийских орудия. Я пошел к ним, и артиллерия стреляла из их сада. Им некуда было идти».

Американцу помогли выбраться с фронта российские военные, с которыми он связывался по мессенджеру и передавал координаты ВСУ. Во время освобождения населенного пункта отдельная группа была отправлена для его эвакуации.

Сейчас Мартиндейл получил российский паспорт, живет в Москве и мечтает заняться ветеринарией.