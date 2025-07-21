Американский генерал: Русские по-прежнему не могут бомбить Украину так, как мы отбомбили Иран

Михаил Рябов.  
21.07.2025 08:40
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Иран, Россия, США, Украина


Недавние бомбежки Ирана – пример успеха Израиля и США за счет господства в воздухе, напротив, Россия так и не смогла обеспечить его в зоне СВО на Украине.

Об этом на страницах The Hill пишет генерал Кен Уилсбах, командующий боевой авиацией США, передает корреспондент «ПолитНавиагатора».

Недавние бомбежки Ирана – пример успеха Израиля и США за счет господства в воздухе,...

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«Россия вторглась на Украину, имея, как казалось, огромное преимущество в авиации, ракетах и дальнобойном оружии… Вторжение России, изначально подкрепленное подавляющей огневой мощью, замедлилось и было сведено на нет украинским сопротивлением, основанным на многоуровневой противовоздушной обороне и гибкой тактике, которая не позволяет свободно маневрировать в небе…

Спустя два года она всё ещё не может добиться господства в воздухе. Тем временем украинское сопротивление сдерживает российское наступление, нарушая логистику и ограничивая возможности высокоточных ударов.

С другой стороны, Армия обороны Израиля при поддержке средств радиоэлектронной борьбы, дозаправки в воздухе, спутниковой разведки в режиме реального времени и высокоточных боеприпасов продемонстрировала способность практически безнаказанно наносить удары по критически важным целям в глубине иранского воздушного пространства…

Бомбардировщики B-2 проникли глубоко в воздушное пространство Ирана, сбросили высокоточные боеприпасы в нескольких сантиметрах от целей и улетели, не получив ни единого выстрела в ответ. Это и есть превосходство в воздухе и космосе…

Израиль, а в данном случае и США, продемонстрировали свободу действий, в то время как у Ирана было мало возможностей для ответных мер», – говорится в публикации.

Уилсбах указывает, что господство в воздухе «даёт свободу для нападения, свободу от нападения и свободу манёвра».

«В значительной степени именно поэтому обычные американцы никогда не беспокоятся о возможном военном вторжении в их страну… Мы должны быть готовы быстро одержать победу и вернуться домой», – добавляет генерал.

Однако он выражает опасения, что Россия и Китай готовятся сбивать космические спутники США, при помощи которых координируются воздушные операции.

«Россия и Китай это понимают. Их растущие инвестиции в противокосмические возможности направлены на то, чтобы снизить нашу эффективность в воздухе за счёт нанесения ударов по активам, на которые мы полагаемся в космосе», – указывает Улисбах.

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