Американский экономист: БРИКС обнулил Байдена – обнулит и Трампа

Недооценка БРИКС – стратегический просчет США.

Об этом американский экономист Ричард Вольф заявил в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия обратилась к Китаю и БРИКС. Она является одним из основателей БРИКС и играет в нем важную роль. Они обратились к своим партнерам: Китаю, Индии и Индонезии – за помощью, чтобы справиться с военными проблемами и санкциями.

Насколько я могу судить, находясь в Нью-Йорке, этого стратегическое планирование при президентах Байдене и Трампе не учитывало, не принимало во внимание и не предвидело, какую помощь БРИКС может оказать России в военной сфере в условиях санкций», – отметил Вольф.