Американцы досрочно произвели новую ядерную гравитационную бомбу

Елена Острякова.  
21.05.2025 20:10
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, США, Украина, ЯО


Ядерная отрасль США работает в очень сложных условиях.

На это пожаловался исполняющий обязанности заместителя администратора Национальной администрации по ядерной безопасности по оборонным программам Дэвид А. Хогленд на слушаниях подкомитета по стратегическим силам американского Сената, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ядерная отрасль США работает в очень сложных условиях. На это пожаловался исполняющий обязанности заместителя...

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«Хотя эта миссия длится несколько десятилетий, сейчас мы выполняем ее в условиях, которые с каждым годом становятся все более сложными. США должны одновременно сдерживать несколько ядерных держав, чьи ядерные возможности продолжают расти», – сказал Хогленд.

Он похвастался, что одна из компаний произвела новую гравитационную ядерную бомбу раньше намеченного срока.

«В этом месяце компания В-6113 достигла важной вехи. Мы завершили производство первой единицы новой бомбы на год раньше запланированного срока. Это ускорение было достигнуто благодаря внедрению нескольких технических и программных инноваций для оптимизации производства. Мы надеемся, что этот подход будет применяться и при будущих модернизациях», – сказал Хогленд.

По его словам, также разработана программа для крылатой ракеты морского базирования с ядерной боеголовкой. США модернизируют как ядерное вооружение, так и производственную инфраструктуру, которая нуждается в срочном обновлении.

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