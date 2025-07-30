Американец рассказал, что случилось за месяц до СВО
СВО началась через месяц после того, как госсекретарь США заявил министру иностранных дел РФ о размещении американских ракет на Украине.
Об этом американский экономист Джеффри Сакс заявил в интервью телеведущему и бывшему судье Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«И конечно, как мы теперь знаем, Блинкен сказал Лаврову в январе 2022 года, что США оставляют за собой право разместить ракетные системы в Украине и не собираются себя ограничивать», – сказал Сакс.
Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», за полгода до начала СВО вступило в завершающую стадию размещение элементов американской системы ПРО Aegis Ashore (Иджис) в Польше, которая была прикрытием для размещения ядерных ракет. Радары для наведения этих ракет планировалось разместить в Харьковской области.
Сакс считает, что все это было частью политики, которую США проводили еще с 1994 года. Он назвал ее «игрой нескольких человек, за которой все наблюдают в изумленном беспокойстве».
«Война могла бы закончиться быстро, если бы у США была бы четкая прозрачная и честная внешняя политика, которую бы все понимали. Война в Украине была спровоцирована США решением, принятым в 1994 году, которое стало очевидным в 2008 году. С тех пор расширяется НАТО и военные базы США, а американские системы вооружений поставляются на Украину», – резюмировал экономист.
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