Американец рассказал, что случилось за месяц до СВО

Елена Острякова.  
30.07.2025 09:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


СВО началась через месяц после того, как госсекретарь США заявил министру иностранных дел РФ о размещении американских ракет на Украине.

Об этом американский экономист Джеффри Сакс заявил в интервью телеведущему и бывшему судье Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

СВО началась через месяц после того, как госсекретарь США заявил министру иностранных дел РФ...

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«И конечно, как мы теперь знаем, Блинкен сказал Лаврову в январе 2022 года, что США оставляют за собой право разместить ракетные системы в Украине и не собираются себя ограничивать», – сказал Сакс.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», за полгода до начала СВО вступило в завершающую стадию размещение элементов американской системы ПРО Aegis Ashore (Иджис) в Польше, которая была прикрытием для размещения ядерных ракет. Радары для наведения этих ракет планировалось разместить в Харьковской области.

Сакс считает, что все это было частью политики, которую США проводили еще с 1994 года. Он назвал ее «игрой нескольких человек, за которой все наблюдают в изумленном беспокойстве».

«Война могла бы закончиться быстро, если бы у США была бы четкая прозрачная и честная внешняя политика, которую бы все понимали. Война в Украине была спровоцирована США решением, принятым в 1994 году, которое стало очевидным в 2008 году. С тех пор расширяется НАТО и военные базы США, а американские системы вооружений поставляются на Украину», – резюмировал экономист.

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