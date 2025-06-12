Америка не умрёт, пока не высосет все соки из Европы – немецкий экономист
Говорить о конце доллара преждевременно.
Об этом бывший кандидат в президенты Германии, экономист Макс Отте заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«На данный момент мы часто говорим о конце гегемонии доллара. Мы говорим об эпохе многополярности. Некоторые основания для этих заявлений, конечно, есть, но пока это несколько преждевременно», – сказал Отте.
Он советует разделять накопления в разных валютах и инвестировать в акции промышленных предприятий и произведения искусства.
«Конечно, сейчас доллар находится под очень серьезным давлением, и я думаю, что в будущем что-то поменяется, но не так глобально, как говорят. Возможно, в какой-то момент глобальное доминирование доллара закончится. Но доминирование американской экономики в Европе только увеличивается. Можно предположить, что Европа продолжит финансировать американскую экономику. Это уже происходит», – сказал Отте.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: