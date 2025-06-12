Америка не умрёт, пока не высосет все соки из Европы – немецкий экономист

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Говорить о конце доллара преждевременно.

Об этом бывший кандидат в президенты Германии, экономист Макс Отте заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент мы часто говорим о конце гегемонии доллара. Мы говорим об эпохе многополярности. Некоторые основания для этих заявлений, конечно, есть, но пока это несколько преждевременно», – сказал Отте.

Он советует разделять накопления в разных валютах и инвестировать в акции промышленных предприятий и произведения искусства.