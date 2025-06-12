Америка не умрёт, пока не высосет все соки из Европы – немецкий экономист

Елена Острякова.  
12.06.2025 16:31
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, США, Финансы, Экономика


Говорить о конце доллара преждевременно.

Об этом бывший кандидат в президенты Германии, экономист Макс Отте заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Говорить о конце доллара преждевременно. Об этом бывший кандидат в президенты Германии, экономист Макс...

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«На данный момент мы часто говорим о конце гегемонии доллара. Мы говорим об эпохе многополярности. Некоторые основания для этих заявлений, конечно, есть, но пока это несколько преждевременно», – сказал Отте.

Он советует разделять накопления в разных валютах и инвестировать в акции промышленных предприятий и произведения искусства.

«Конечно, сейчас доллар находится под очень серьезным давлением, и я думаю, что в будущем что-то поменяется, но не так глобально, как говорят. Возможно, в какой-то момент глобальное доминирование доллара закончится. Но доминирование американской экономики в Европе только увеличивается. Можно предположить, что Европа продолжит финансировать американскую экономику. Это уже происходит», – сказал Отте.

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