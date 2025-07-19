Алиев собрал прессу в Карабахе и похвалился, что разрушил «чертово логово сепаратистов»

Михаил Рябов.  
19.07.2025 19:37
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Дзен, Нагорный Карабах


Азербайджанский президент Ильхам Алиев сегодня собрал прессу на медиа-форум в Карабахе. Мероприятие проходило в конференц-зале, который был построен на месте бывшего парламента непризнанной республики.

Алиев похвалился, что «парламент сепаратистов» был разрушен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Азербайджанский президент Ильхам Алиев сегодня собрал прессу на медиа-форум в Карабахе. Мероприятие проходило в...

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«Во время оккупации на этом самом месте сепаратистами было построено здание, которое они назвали парламентом. В один из первых приездов сюда мы приняли решение совершенно правильно это чертово логово разрушить и на его месте построили такой прекрасный конгресс-холл, который принимает глав государств, а рядом строится гостиница…

Площадь перед конгресс-центром названа площадью Победы. В здании бывшего обкома Нагорно-Карабахской автономной области, которое было центром сепаратизма, будет располагаться музей победы», – сказал Алиев.

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