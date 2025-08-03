Алиев развернул оголтелую русофобию через свой подручный канал «БакуТВ»

Азербайджанский интернет-канал «БакуТВ» развернул грубую, но последовательную антироссийскую пропагандистскую компанию.

«БакуТВ» принадлежит португальскому медиа-холдингу Global Media Grouр, специализирующемуся на спортивных трансляциях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поэтому логичным выглядит, что основателем «БакуТВ» в 2018 году выступил президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов.

В 2021 году на канале открылась русскоязычная редакция, но тогда ничто не предвещало конфронтации. Еще в 2024 году директор «Баку ТВ» Рамин Джафаров приезжал в Москву на Медиафорум стран СНГ, приглашал коллег в Азербайджан, предлагал создавать транснациональные проекты.

Все изменилось в начале 2025 года, когда «БакуТВ» вдруг начало травлю «Русского дома» в азербайджанской столице. Канал обвинил учреждение в разведывательной и деструктивной деятельности и объявил его «Домом агентов».

В феврале Орхан Мамедов заявил о кибератаке на свой канал. Он считает, что иранская группировка «Хусеиниюн» взяла на себя ответственность за атаку для отвлечения внимания, а на самом деле за ней стоит Россия. Мол, это месть «за разоблачение деятельности «Русского дома». Заодно Мамедов упомянул и французские спецслужбы, у которых якобы есть претензии к материнской португальской компании Global Media.

Однако португальские хозяева к новому курсу «БакуТВ» могут и не иметь никакого отношения. Дело в том, что канал обласкан властями Азербайджана. В 2021 году ему была вручена Национальная интернет-премия NETTY 2021, а в 2022 году «БакуТВ» получил лицензию на вещание от национального совета по теле-радиовещанию. Его добавляли во все кабельные пакеты всех провайдеров, с 2023 года начал регулярное спутниковое вещание.

Неудивительно, что за все свои благодеяния власть Ильхама Алиева решила сделать «БакуТВ» своим главным цепным псом в конфликте с Россией. Канал не только встал на защиту сомнительных российских медиаменеджеров типа Михаила Гусмана, но и развернул оголтелую кампанию в поддержку Украины, справедливо полагая, что эта тема для россиян самая болезненная.

Когда в России начались задержания деятелей азербайджанской диаспоры, «БакуТВ» принялся крутить лживые материалы о фейковых «зверствах» российской армии в Буче. А потом не побоялся отправить своих корреспондентов в Харьков. Репортаж, который они выдали, напоминает продукцию украинского пропагандистского телемарафона и представляет из себя блиц-опрос на площади, где все харьковчане заверяют, что им никто не запрещал говорить на русском.

Не обошлось без ляпсусов. Сказалось непонимание кавказскими пропагандистами местных реалий.

«Не нужен нам этот Русский мир. Такой, как в Донецке, что там без воды люди сидят? Все разбомбили. Не надо», – говорит пожилая женщина, не уточняя, что подачу воду из Славянска перекрыли Донецку ВСУ.

А «разоблачительный» материал об известном режиссере Никите Михалкове получился у «БакуТВ» как образец геббельсовской пропаганды. Азербайджанский корреспондент 7 минут обвинял Михалкова в несправедливом и предвзятом отношении к своей стране, но вот привести даже небольшую цитату из знаменитого «Бесогона» не решился.

В своем «Бесогоне» Михалков критиковал азербайджанские учебники за то, что там русские представлены кровавыми убийцами, а Великую Отечественную войну называют Второй Мировой. Корреспондент в «Баку ТВ» в полемическом задоре договорился до того, что великой отечественной для азербайджанцев теперь стала война за Нагорный Карабах (Арцах).