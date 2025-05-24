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В Англии продолжается скандал вокруг расследования BBC, вскрывшего военные преступления Сил спецопераций (коммандос), совершенные во время «контртеррористических операций» в Афганистане в 2010-2013 годы.

Напомним: элитные подразделения расстреливали безоружных гражданских лиц (включая детей) во время ночных рейдов, а затем фальсифицировали отчеты, представляя жертв как функционеров «Талибана», убитых в перестрелках.

Копаясь в грязи британских военных, создалось впечатление, будто «коммандос» расстреливали афганский мирняк, как законченные психопаты. Им просто нравилось убивать.

Выводы указывают на систематическое сокрытие преступлений: старшие офицеры игнорировали доказательства и не привлекали виновных.

Но главное – все эти вопиющие факты военных преступлений были прекрасно известны британским топ-политикам, включая премьера Дэвида Кэмерона, но никто и пальцем не пошевелил, чтобы призвать убийц к ответственности.

«Подобное в российской армии невозможно. Никто бы не стал покрывать беспредел. Всё же русские солдаты воспитаны на принципах добра и справедливости, на старой школе Суворова, мы не воюем с женщинами и детьми. Отдельные проходимцы есть везде, но они исключение, таких в наших рядах не держат», – говорит участник СВО Андрей Родионов, координатор движения «РУСОВ».

Итак, деградация, отсутствие дисциплины, превращение британских военнослужащих в самовольных карателей, уверенных в своей безнаказанности, поскольку их прикроет заботливая волосатая лапа правительства.

Ведь многие британские политики и бизнесмены, прошедшие службу в рядах «коммандос», имеют тесные связи и собственный «клуб по интересам».

Ключ к пониманию дает фильм «Профессионал» 2011 года с Робертом Де Ниро, Джейсоном Стейтемом и Клайвом Оуэном в главных ролях. Лента снята по скандальной документальной книге «Пернатые» (так называют оперативников SAS), опубликованной в 1991 году. Там описаны преступления «коммандос» в Омане.

Количество спрятанных скелетов войны уже не помещаются в британских шкафах. Каковы последствия безнаказанности? К военным операциям Запада ни у кого не остаётся доверия.

Великобритания переживает упадок «бремени белого человека» и рост влияния мигрантов из «зон геополитических интересов» Королевства. Погромы, полное презрение к органам правопорядка, открыто демонстрируемые мигрантами, – следствие не только дегенеративной внешней и внутренней политики элиты Острова Невезения, но и, без преувеличения, нацистских репрессий, чинимых британцами столетиями на заморских территориях.

«Абсолютно не удивляет скандал в Лондоне. Подобное отношение англосаксов к «туземному» населению колоний демонстрируется традиционно. Жаль, что это не понимают наши политики в Польше. А к чему привела соседнюю Украину роль вассала Лондона и Вашингтона – очевидно всем здравомыслящим людям», – сказал «ПолитНавигатору» руководитель польской организации «Задружий круг» Артур Чмок.

Колониальные методы стран Запада давно известны жителям Африки, подтвердил российско-египетский журналист Рами Эль-Кальюби.