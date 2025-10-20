«Абрамсы» и «Челленджеры» берегут для последней обороны Киева» – украинский политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На фронтах сражений последнее время фактически исчезли западные танки и другая тяжёлая бронетехника даже как фактор огневой поддержки позиций ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не вижу, чтобы даже в целях огневой поддержки украинских позиций использовались танки или тяжёлая бронетехника. Это говорит о дефиците, а значит, ограничились поставки со стороны Европы и США. Ко мне дошла информация, что все эти танки – «Абрамсы», «Челленджеры», сосредоточены где-то в Киевской области для обороны столицы в будущем. Может быть… Но вряд ли это сделает погоду. Потому как танки на сегодняшний день – очень уязвимая цель. А россияне на сегодняшний день против той дроновой войны, которую довольно эффективно пока ещё ведёт Украина, уже создали антидроны. Называется «Марта». Трёхмоторный на электрической тяге дрон, который с небольшим боезарядом уничтожает в воздухе любую воздушную цель, идя на скорости более 600 км/ч», – рассказал Дудкин.