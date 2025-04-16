А золотой унитаз будет? Трамп перестраивает интерьеры Белого дома под «цыганское барокко»

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Американский таблоид New York Post рассказывает о том, как Дональд Трамп изменил интерьеры и внутреннее убранство Белого дома, заступив на свой второй срок.

По словам журналистов, резиденция американских президентов теперь вся покрыта золотом – «чтобы было роскошно, как в Mar-a-Lago» (частная резиденция Трампа во Флориде).

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«Золотые кубки, урны, фигуры ангелов, золочёная отделка камина, золочёные зеркала и рамы в Овальном кабинете… золото даже на лампах. Всего этого недавно ещё не было. Дональд Трамп и его семейство всерьёз взялись за обновление интерьеров и сада Белого дома. Источником вдохновения служит резиденция Трампа Mar-a-Lago в солнечном Палм-Бич (Флорида) — оформленная в роскошном стиле «цыганское барокко»: обилие золота и позолоты, тяжёлые гардины, чрезмерно богатый и вычурный декор», – говорится в публикации.

Правда, когда журналисты расхваливают «цыганское барокко», сложно понять- они всерьез считают это проявлением хорошего вкуса или тонко иронизируют над нынешним хозяином Белого дома.

Впрочем, если верить публикации, самому президенту США очень нравится такая обстановка. Привожятся такие слова Трампа: «От этого у меня пробуждаются инстинкты девелопера».

Отмечается, что выставивший у себя в Овальном кабинете портрет Рейгана, Трамп убрал оттуда портреты Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего — презираемые им президенты висят теперь рядом с лестницей. New York Post язвительно отметила, что Байден вообще «может оказаться в подвале».

Издание пишет, что в планах Трампа – устроить в Белом доме новый «великолепный бальный зал». Золотом покроют галтели (изготавливаемые из дерева декоративные плашки, которые используются для окантовочных работ) — под стать большим золотым люстрам, которые появятся на потолках. Ремонт зала обойдётся в около 100 млн долларов, но Трамп предложил оплатить это из своего кармана.

«Я умею строить бальные залы — великолепные залы, как в Mar-a-Lago», — заявил он.

Обновят и Розовый сад, который станет «гостиной террасой» в стиле Mar-a-Lago. Его замостят белым известняком, чтобы не повторилось «недавнее несчастье» — у пресс-секретаря Трампа Кэролайн Левитт каблук застрял в мокром газоне.

Считается, что за сад отвечает «первая леди» Мелания Трамп. Она хочет высадить в Розовом саду живые изгороди из красных тюльпанов и белых роз — тоже, как в Mar-a-Lago.

На снимках ниже: Овальный кабинет Белого дома и залы Mar-a-Lago.