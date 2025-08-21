«А вот это реально опасно!» – офицер ВСУ о встрече Зеленского с Путиным

Возможная встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского по своим последствиям крайне опасна для Зеленского и Украины.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат ВР, майор ВСУ и в прошлом участник карательной операции против ЛДНР Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский сказал, что готов встретиться с Путиным. Тут я очкую. Здесь я реально очкую. Почему? Я думаю, что Путин в самом лучшем стиле КГБ может взять Зеленского снова за фаберже, угрожать расправой над семьей. А вы что, думаете, что где-то на планете Земля есть безопасное место?», – сказал Лапин.

Он считает, что встреча Зеленского и Путина «должна быть в присутствии нянек».

По его словам, именно присутствие лидеров ЕС во время последнего визита Зеленского в Вашингтон помогло избежать негативных сценариев.

«Вы понимаете, очень много политиков повезли того малыша прикрывать его попу от Трампа», – заявил Лапин.

