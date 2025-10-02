«А нас за что? Конфискация активов РФ для Киева – это другое!» – в ЕК отреагировали на угрозу ответки от Москвы

Константин Серпилин.  
02.10.2025 20:50
  (Мск) , Брюссель
Просмотров: 629
 
Беспредел, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Произвол, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы


Если Москва нанесёт ответный удар на усилия по предоставлению Украине «репарационного кредита» путём захвата европейских активов в России, это якобы не будет симметричной реакцией.

Об этом журналистам заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уджвари, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видели признаки того, что Россия планирует национализировать и продать принадлежащие иностранцам активы. Это чётко показывают одну вещь: наши санкции очень хорошо работают против России. Их влияние будет ещё больше, поскольку мы движемся к принятию 19-го пакета санкций», – разглагольствовал Уджвари.

По существу же он добавил следующее.

«Мы говорим о разных вещах. Русские говорят о частных активах, мы не говорим о частных активах, мы говорим о суверенных активах. Русские говорят о конфискации, аресте. Это не то, что мы делаем. Есть некоторые фундаментальные различия, которых мы не будем касаться», – трепался еврочиновник.

Метки: , ,

Все новости за сегодня



