«А нас за что? Конфискация активов РФ для Киева – это другое!» – в ЕК отреагировали на угрозу ответки от Москвы
Если Москва нанесёт ответный удар на усилия по предоставлению Украине «репарационного кредита» путём захвата европейских активов в России, это якобы не будет симметричной реакцией.
Об этом журналистам заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уджвари, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы видели признаки того, что Россия планирует национализировать и продать принадлежащие иностранцам активы. Это чётко показывают одну вещь: наши санкции очень хорошо работают против России. Их влияние будет ещё больше, поскольку мы движемся к принятию 19-го пакета санкций», – разглагольствовал Уджвари.
По существу же он добавил следующее.
«Мы говорим о разных вещах. Русские говорят о частных активах, мы не говорим о частных активах, мы говорим о суверенных активах. Русские говорят о конфискации, аресте. Это не то, что мы делаем. Есть некоторые фундаментальные различия, которых мы не будем касаться», – трепался еврочиновник.
