«А что я могу сделать? Он в самолете нанюхался»: спецслужбы США записали окружение Зеленского
Спецслужбы США смогли записать разговор украинских топ-чиновников сразу после из скандальной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом Доме.
Об этом, ссылаясь на данные своих контактов, занимающихся американским направлением, заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.
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«Когда произошла встреча в Белом доме, у посла Украины в США Оксаны Маркаровой был тихий ужас. Ермак поехал к ней в посольство на ее машине. А Зеленский поехал один в гостиницу. И в посольской машине американские спецслужбы записали разговор Маркаровой и Ермака. И Маркарова в истерике говорит: «Почему его нанюханным привели на встречу?». «А что я могу сделать? Он в самолёте нанюхался, до сих пор в себя не пришёл», – пересказал Царёв.
Он пояснил, почему Трамп в начале той встречи с Зеленским пошутил по поводу его наряда.
«Перед встречей, за 10 дней, наши симпатизанты в окружении Трампы инициировали внесение записи в протокол встречи о том, что Зеленский должен приехать в костюме – «форма одежды: официальные костюмы». И довели это до Украины. А потом перед встречей довели и до Трампа. И, если вы помните, то первые слова Трампа и были про форму одежды Зеленского», – объяснил Царёв.
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