«А что я могу сделать? Он в самолете нанюхался»: спецслужбы США записали окружение Зеленского

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Спецслужбы США смогли записать разговор украинских топ-чиновников сразу после из скандальной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом Доме.

Об этом, ссылаясь на данные своих контактов, занимающихся американским направлением, заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

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«Когда произошла встреча в Белом доме, у посла Украины в США Оксаны Маркаровой был тихий ужас. Ермак поехал к ней в посольство на ее машине. А Зеленский поехал один в гостиницу. И в посольской машине американские спецслужбы записали разговор Маркаровой и Ермака. И Маркарова в истерике говорит: «Почему его нанюханным привели на встречу?». «А что я могу сделать? Он в самолёте нанюхался, до сих пор в себя не пришёл», – пересказал Царёв.

Он пояснил, почему Трамп в начале той встречи с Зеленским пошутил по поводу его наряда.