36 миллиардов похищенных у России денег ЕС намерен отдать Украине

Анатолий Лапин.  
07.03.2025 08:39
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина


Для краткосрочной поддержки Украины Евросоюз в этом году выделит ей деньги, экспроприированные с доходов замороженных российских активов.

Об этом на брифинге по итогам экстренного саммита ЕС заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для краткосрочной поддержки Украины Евросоюз в этом году выделит ей деньги, экспроприированные с доходов...

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«Приоритетом, очевидно, является поддержка Украины и ее вооруженных сил в очень краткосрочной перспективе. Это выбор, который мы все сделали скоординированным образом в последние дни, усилив или ускорив уже согласованные пакеты помощи, или мобилизовав наших основных операторов, чтобы удовлетворить самые насущные потребности украинской армии.

В 2025 году Европейский Союз предоставит Украине 36 миллиардов евро в рамках программы помощи Украине и инициативы «Большой семерки», финансируемой, как вы знаете, в интересах российских активов, находящихся в капитале. И мы подтвердили готовность европейцев в срочном порядке увеличить нашу военную поддержку Украине и удовлетворить ее самые насущные материальные потребности, а также рассмотреть все инициативы для достижения этой цели», – заявил Макрон.

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