36 миллиардов похищенных у России денег ЕС намерен отдать Украине

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Для краткосрочной поддержки Украины Евросоюз в этом году выделит ей деньги, экспроприированные с доходов замороженных российских активов.

Об этом на брифинге по итогам экстренного саммита ЕС заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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