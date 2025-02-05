150 миллионов. За голову Блинкена назначили награду

Катя Добрина.  
05.02.2025 16:15
  (Мск) , Симферополь
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Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина


Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил россиянам скинуться на ликвидацию экс-госсекретаря США Энтони Блинкена за вероятную организацию покушения на президента России Владимира Путина.

Пока по этому поводу не проведено расследование, ни о каких мирных переговорах по Украине не может быть и речи, заявил Шеремет в эфире «Радио Крым», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил россиянам скинуться на ликвидацию экс-госсекретаря США Энтони...

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Накануне Госдума РФ отправила в ООН и Конгресс США официальное требование инициировать расследование по предоставленным Такером Карлсоном данным о планируемом покушении.

«Мы заинтересованы в том, чтобы провести расследование. Мы прекрасно понимаем, что наши враги скрежещут зубами, ищут какие-то наши слабые места, уязвимые, и хотят лишить нас нашего главного преимущества. Конечно же, мы не допустим, чтобы на нашего президента какие-то женоподобные политики типа Блинкена готовили покушение. Это покушение на каждого гражданина, на все 150 млн людей Российской Федерации.

Поэтому, я думаю, что не будет избыточным объявить за голову Блинкена 150 млн руб, чтобы он понимал, что находится под прицелом. Я думаю, что каждый житель Российской Федерации скинется по рублю, чтобы этот кровавый маньяк, который убил уже сотни тысяч людей, благодаря которому были развязаны конфликты, как на Украине, понес суровое наказание и ответственность за все свои преступления», – заявил Шеремет.

Он считает, что информация о подготовке покушения уже стала камнем преткновения в переговорном процессе по Украине.

«Пока мы этот камень не уберём, пока мы не поставим точки над «и» – никаких переговорных движений быть не должно. У нас должны быть отношения прозрачные. Если это террористы, то разговоров и каких-то диалогов с ними вести вообще абсолютно не собираемся.

Я уверен, что Блинкен в любом случае понесёт ответственность. Считаю, что 150 млн достаточно за голову этого преступника, террориста и негодяя, который поверг весь наш мир в хаос, ещё и замахивается на нашего президента», – заключил депутат.

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