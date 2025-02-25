Зеленский потерял связь с реальностью – американский офицер
Требования президента Украины Владимира Зеленского добиваться мира с Россией через силу, которые он то и дело озвучивает на разных площадках, абсолютно нереалистичны.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил отставной подполковник США, публицист Дэниел Дэвис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Он говорит, что Путина нужно заставить, он возвращается к словам, которые он много раз использовал, и что мир может быть достигнут только с помощью силы и мудрости. У него все еще есть некоторые фантазии о том, что существует какой-то механизм, при помощи которого либо Европейский Союз, либо президент Трамп, либо какая-то их комбинация имеет волю даже попытаться навязать что-либо Путину, или что у них есть способность навязать Путину что угодно…
И, к сожалению, многие в Европе соглашаются с этим, потому что они говорят: «Да, это так. Мы должны это сделать»… На этот раз я не задаю вопросов. Я делаю декларативное заявление – он бредит, он полностью оторван от реальности», – заявил Дэвис.
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