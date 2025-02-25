Зеленский потерял связь с реальностью – американский офицер

Требования президента Украины Владимира Зеленского добиваться мира с Россией через силу, которые он то и дело озвучивает на разных площадках, абсолютно нереалистичны.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил отставной подполковник США, публицист Дэниел Дэвис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама