Зе-банда договорилась с Трампом о безопасности для своей мафиозной структуры – Луценко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После визита в США экс-министра обороны, секретаря СНБО Украины Рустема Умерова НАБУ прекратило публикацию материалов о коррупции власти.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший с Россией, но в итоге комиссовавшийся по состоянию здоровья, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он заметил, что после грянувшего коррупционного скандала руководство Украины спешно покинуло страну и вело переговоры в ряде западных стран.

«И, как мы видим, НАБУ заявило, что новых утечек «пленок» не будет. А вот господин Умеров, которого наш президент отправил во Флориду, где его дома, восемь штук, если я не ошибаюсь, его и родственников – прилетел с радостной новостью», – рассказал Луценко.

Он обратил внимание, что влиятельная американская газета The Wall Street Journal сообщила, что мирный план из 28 пунктов, предложенный Трампом, был подкорректирован, и из него исчез пункт о ревизии расхищений финансовой помощи за время войны.

«Никакой ревизии нашим не нужно. Зато нужна амнистия для всех преступлений, которые были совершены во время войны. Подчеркиваю: не военных преступлений, а всех», – сказал экс-генпрокурор.

По его словам, «речь идет о безопасности близкого круга мафиозной структуры, действовавшей на территории Украины».