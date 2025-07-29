Запад провоцирует Россию на удары по базам в Германии и Англии – американский аналитик
Страны западного блока не имеют сил для большой конвенциональной войны, но всё равно нарываются на прямую конфронтацию с Россией.
Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Есть ли у НАТО людские ресурсы, обученные кадры для укомплектования армией? И есть ли у них логистические возможности для вступления в конфронтацию и ее поддержания? Ответ на все это – нет.
Британцы особенно жалки в этом отношении. Их армия меньше 70 тысяч человек. Есть футбольные стадионы, которые вмещают больше людей, чем их армия.
И то, что русские продемонстрировали за последние три с половиной года на Украине, это то, что требуется для ведения современных боевых действий, где будут огромные потери», – сказал Джонсон.
«Я имею в виду, что если Европа продолжит эти провокации, то в какой-то момент есть реальный шанс, что Россия будет вынуждена нанести удар по базам или заводам в таких странах, как Германия, Франция или Англия.
Сейчас Россия делает все возможное, чтобы этого избежать, но эти люди продолжают провоцировать. Они продолжают, знаете ли, тыкать пальцем в медведя. И в какой-то момент медведь проснется и скажет, знаете, я больше не собираюсь это терпеть», – добавил аналитик.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: