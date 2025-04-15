«Зайдут-не-зайдут» – украинский боевой расчёт в Сумах со страхом гадает о намерениях Бога и русских
Обороняющие Сумы теробороновцы пока храбрятся, однако при этом заметно опасаются, что русские подразделения могут зайти в город.
Сюжет с боевиками подразделения ПВО в составе 117 бригады теробороны ВСУ опубликовал канал «Громадское», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Если они зайдут, это уже всё – Сум не будет, будет Бахмут», – говорит наводчик «Дед».
«Пока существует Россия, Сумы будут прифронтовым городом», – добавляет командир отделения с позывным «Егерь».
Ещё один теробороновец на вопрос, нет ли опасений, что зайдут русские, отвечает, что «страх присутствует всегда».
«Мы же не знаем, какие у Бога там планы. До Сум сколько? 30 км», – размышляет боевик.
«Я думаю, они не зайдут. Может, попытаются, но, думаю, не хватит у них пока дыху. Ну, ДРГ – это понятно, это 10-15 человек», – нашелся один «оптимист».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: