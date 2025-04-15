«Зайдут-не-зайдут» – украинский боевой расчёт в Сумах со страхом гадает о намерениях Бога и русских

Вадим Москаленко.  
15.04.2025 16:18
  (Мск) , Сумы
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сумы, Украина


Обороняющие Сумы теробороновцы пока храбрятся, однако при этом заметно опасаются, что русские подразделения могут зайти в город.

Сюжет с боевиками подразделения ПВО в составе 117 бригады теробороны ВСУ опубликовал канал «Громадское», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Обороняющие Сумы теробороновцы пока храбрятся, однако при этом заметно опасаются, что русские подразделения могут...

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«Если они зайдут, это уже всё – Сум не будет, будет Бахмут», – говорит наводчик «Дед».

«Пока существует Россия, Сумы будут прифронтовым городом», – добавляет  командир  отделения с позывным «Егерь».

Ещё один теробороновец на вопрос, нет ли опасений, что зайдут русские, отвечает, что «страх присутствует всегда».

«Мы же не знаем, какие у Бога там планы. До Сум сколько? 30 км», – размышляет боевик.

«Я думаю, они не зайдут. Может, попытаются, но, думаю, не хватит у них пока дыху. Ну, ДРГ – это понятно, это 10-15 человек», – нашелся один «оптимист».

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