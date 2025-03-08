За неделю дорога на Суджу превратилась в кладбище ВСУ

Нужно было с самого начала после остановки украинского продвижения переводить бои в Сумскую область к основанию проникновения ВСУ на Курщину.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там происходят события, о которых мои знакомые военные говорили ещё когда только в Курскую область украинская армия вошла, что главные усилия российской армии должны быть сосредоточены не в Курской области, где их остановили, а в Сумской области Украины. Именно там, под основанием выступа должны происходить главные события, потому что то, что тогда озвучил начальник Генштаба Герасимов, он обозначил это как такую стратегию отодвигания ножом бульдозера. Медленно двигать, двигать украинцев, чтобы выдворить их. На самом деле, все говорили, что надо идти в Сумскую область. И сейчас это происходит. … К единственной хорошей дороге, по которой осуществляется снабжение украинской группировки в Курской области, приблизились в Сумской области, заняв украинское село, на 8 км. Теперь это дорога контролируется, туда собрали минимум две мощные команды опытных операторов дронов. Практически каждую четвёртую-пятую машину украинскую сейчас подбивают, которая движется в ту или другую сторону», – рассказал Ширяев.