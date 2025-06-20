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Так называемый «премьер-министр Косово» Альбин Курти встретился с бывшим председателем Международного суда ООН, японским профессором Хикаси Овадой.

В 2010 году этот суд под его председательством признал «законность» независимости Косово, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе встречи Курти подчеркнул ключевую роль Овады в вынесении в 2010 году консультативного заключения Международного суда по вопросу независимости Косово.

В свою очередь, Овада подчеркнул, что мнение Международного суда ООН является «выражением его совести и чувства справедливости», добавив, что «естественно, когда суд выносит решение в пользу правой стороны». Он также выразил готовность внести свой личный вклад в дальнейшее укрепление сотрудничества между Косово и Японией.

«В ходе встречи была подчеркнута важность углубления солидарности между демократическими государствами, такими как Косово и Япония. Премьер-министр Курти выразил волю и намерение правительства Косово и далее укреплять прекрасное сотрудничество между двумя странами», — сообщает администрация «премьер-министра Косово».

Приштинский университет, который в 1999 году вынужденно покинула две трети профессуры – этнических сербов, опасаясь за собственные жизни, присвоил бывшему судье звание «Почетный доктор» за его «исключительный академический вклад, пожизненную преданность делу международного правосудия и содействие миру во всем мире».

22 июля 2010 года, территориально находящийся в Гааге Международный суд ООН признал «законным» провозглашение независимости Косово от Сербии. На составление вердикта этому институту потребовалось полтора года. И окончательное решение было принято голосами десяти международных судей против четырех. Зачитывая вердикт, Хисаси Овада заявил, что в международном праве не существует запрета на провозглашение независимости, следовательно, ничего незаконного в таких действиях быть не может.