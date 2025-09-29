«Я за сутки соберу 45 тысяч солдат обоего пола – воевать с Россией» – министр обороны Эстонии

Благодаря ежегодным учениям, Эстония способна в течение суток мобилизовать несколько десятков тысяч человек.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если прозвучит сигнал, то я уверен, что через 24 часа у меня будет 45 тысяч мужчин и женщин, защищающих Эстонию. У нас есть для этого оборудование, и мы готовы защищать каждый метр Эстонии!

Но в любом случае мы понимаем, что Эстония – маленькая страна. И мы верим в НАТО. Поэтому мы должны показывать, что серьёзно относимся к обороне, закупаем новое оружие, новые артиллерийские системы, боеприпасов.

Только на боеприпасы мы потратим 22-29 миллиардов евро, когда начнётся полномасштабная война. Мы закупаем у Германии и Франции системы ПВО», – сказал он.