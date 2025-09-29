«Я за сутки соберу 45 тысяч солдат обоего пола – воевать с Россией» – министр обороны Эстонии

Константин Серпилин.  
29.09.2025 19:40
  (Мск) , Варшава
Просмотров: 116
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, Эстония


Благодаря ежегодным учениям, Эстония способна в течение суток мобилизовать несколько десятков тысяч человек.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если прозвучит сигнал, то я уверен, что через 24 часа у меня будет 45 тысяч мужчин и женщин, защищающих Эстонию. У нас есть для этого оборудование, и мы готовы защищать каждый метр Эстонии!

Но в любом случае мы понимаем, что Эстония – маленькая страна. И мы верим в НАТО. Поэтому мы должны показывать, что серьёзно относимся к обороне, закупаем новое оружие, новые артиллерийские системы, боеприпасов.

Только на боеприпасы мы потратим 22-29 миллиардов евро, когда начнётся полномасштабная война. Мы закупаем у Германии и Франции системы ПВО», – сказал он.

«Наша оборонная промышленность должна справиться с увеличением финансирования. Ближайшие 10 лет у нас будет на два триллиона больше потрачено на оборону. Это должно быть учтено промышленностью.

Мы не можем полагаться только на беспилотники и барражирующие боеприпасы, нам нужны и танки, и другие устаревшие системы.

Важны санкции и помощь Украине. Если бы мы могли снизить цены на нефть всего на 1 доллар, ежедневно Россия получала бы на 10 миллиардов меньше. Даже такое небольшое снижение цен нанесёт огромный ущерб российской экономике», – вещал эстонец.

