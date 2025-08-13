Я пережил два удара «Искандерами», – главарь СБУ Малюк

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Две баллистических ракеты «Искандер» атаковали командный пункт в то время, когда там находился главарь СБУ Василий Малюк.

Об этом он сам заявил в эфире укро-ТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».