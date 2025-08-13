«Это как Соловьев». Главарь СБУ объявил Гордона особо ценным кадром

Главарь СБУ Василий Малюк заявил, будто Россия дважды пыталась ликвидировать украинского телешарлатана Дмитрия Гордона (в списке экстремистов в РФ). Для этого планировалось задействовать киллера из Дагестана или даже не пожалеть целую ракету.

«Дмитрий Гордон для россиян – это как Соловьев для нас. Но отличие в том, что Соловьев – это лживый пропагандист, а Дмитрий Гордон нарезает им правду-матку. И у него очень большой охват на территории постсоветского пространства и на территории РФ его смотрят», – сказал Малюк.

По его словам, сначала Гордона хотели ликвидировать ракетным ударом. Операция, якобы, проводилась с участием уже арестованного депутата от бывшей Партии регионов. Но сорвалось – группа попалась на диверсии против железной дороги в Полтавской области, уверяет Малюк.

«В процессе документирования, когда проводили, поняли, что он уже готовит и проводит визуальное наблюдение по Дмитрию Гардону. Напротив офиса Дмитрия Гордона они припарковали авто с видеорегистратором, к которому был онлайн доступ. Они уже изучали его график дня и так далее, и высчитывали место, где он ночует. И планировался ракетно-«шахедный» удар. Им нужно было только дать четкие координаты. Мы их задержали на опережение».

Второй попыткой ликвидации, по словам Малюка, занимались выходцы из Дагестана: