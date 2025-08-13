«Это как Соловьев». Главарь СБУ объявил Гордона особо ценным кадром

Анатолий Лапин.  
13.08.2025 08:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1864
 
Д.Б., Дзен, Политика, Украина


Главарь СБУ Василий Малюк заявил, будто Россия дважды пыталась ликвидировать украинского телешарлатана Дмитрия Гордона (в списке экстремистов в РФ). Для этого планировалось задействовать киллера из Дагестана или даже не пожалеть целую ракету.

Главарь СБУ Василий Малюк заявил, будто Россия дважды пыталась ликвидировать украинского телешарлатана Дмитрия Гордона...

«Дмитрий Гордон для россиян – это как Соловьев для нас. Но отличие в том, что Соловьев – это лживый пропагандист, а Дмитрий Гордон нарезает им правду-матку. И у него очень большой охват на территории постсоветского пространства и на территории РФ его смотрят», – сказал Малюк.

По его словам, сначала Гордона хотели ликвидировать ракетным ударом. Операция, якобы, проводилась с участием уже арестованного депутата от бывшей Партии регионов. Но сорвалось – группа попалась на диверсии против железной дороги в Полтавской области, уверяет Малюк.

«В процессе документирования, когда проводили, поняли, что он уже готовит и проводит визуальное наблюдение по Дмитрию Гардону. Напротив офиса Дмитрия Гордона они припарковали авто с видеорегистратором, к которому был онлайн доступ. Они уже изучали его график дня и так далее, и высчитывали место, где он ночует. И планировался ракетно-«шахедный» удар. Им нужно было только дать четкие координаты. Мы их задержали на опережение».

Второй попыткой ликвидации, по словам Малюка, занимались выходцы из Дагестана:

«Хотя есть дагестанцы, которые воюют на стороне в Украине, но много тех, кто против нас. И еще до войны сюда был маршрутирован один молодой человек, который здесь женился, который здесь прижился, который накатал соответствующую легенду. И они готовили убийство Гордона. Цена вопроса была 400 тысяч долларов США. Работать должны были из короткоствольного нарезного оружия, из пистолета. А в случае, если будет с охранником, из автомата и контрольные выстрелы делать из пистолета. Он, его приспешники, все задержаны, все заключены».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить