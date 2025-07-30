ВС РФ взяли под контроль мост через Днепр

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Российские бойцы водрузили флаг над Антоновским железнодорожным мостом, который соединял левый берег Днепра с временно оккупированным Херсоном.

Об этом, опубликовав соответствующее видео, в своем паблике сообщил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После тяжелых боёв за контроль над Антоновским железнодорожным мостом бойцы 18-й армии выбили противника из технологического туннеля и водрузили флаги над полотном. Они это сделали! Молодцы!», – написал Рогозин.

Сам мост был взорван в ходе отступления российской группировки из Херсона в ноябре 2022 года. Тем не менее в ВСУ признают, что даже в таком состоянии он представляет ценность.

Так, спикер действующей на юге группировки ВСУ Владислав Волошин рассказал, что в последнюю неделю ВС РФ сосредоточились на штурме железнодорожной части моста.

«Раньше это было три-четыре попытки за день, сейчас это уже до десятка таких попыток. Железнодорожный Антоновский мост — это самое узкое место Днепра, откуда можно наносить удары по правому берегу, а также пытаться осуществлять вылазки на правый берег, где стоят Силы обороны Украины. Поэтому противник пытается любой ценой взять наши позиции возле этого Антоновского моста», – сказал ВСУшник «Радио Свобода» (иноагент).

По его словам, здесь против ВСУ действует одни из самых элитных подразделений.

Кроме того, представитель группировки добавил, что русские намерены взять под контроль и островную зону в дельте реки Днепр.

«Если раньше враг на одном-двух направлениях осуществлял свои штурмовые действия и попытки форсировать, то сейчас фактически по всей зоне. Это острова Забич, Козулиский, Нестрига. На Большом Потемкинском, на Белогрудом также продолжаются попытки врага взять под контроль эти острова», – отмечает Волошин.

В принципе потенциал переправиться и даже закрепиться на правом берегу у российской армии есть, проблема в том, что крайне сложно будет удерживать, а тем более продвигаться в условиях засилья дронов. Кроме того, правый берег более высокий, чем левый, что дает преимущество артиллерии ВСУ.

Так что о перспективах говорить сложно. Не исключено, что таким образом создается новая точка напряжения для растягивания скудных украинских резервов.