США уже неплохо заработали на украинском конфликте.

Об этом бывший постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила на слушаниях европейского подкомитета Палаты представителей по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во многих случаях европейцы закупали оборудование в США на нашей оборонно-промышленной базе для отправки на Украину. А также закупали оборудование для собственных нужд после того, как передавали более старое оборудование на Украину. Так что эти пожертвования вернулись в США.

А деньги, которые Америка выделила Украине, пошли на укрепление наших собственных возможностей в то время, когда мы передавали другим странам свое оборудование», – сказала Смит.