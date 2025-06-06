Война на Украине никому так не выгодна, как Америке – экс-постпред США при НАТО

Елена Острякова.  
06.06.2025 20:41
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, США, Украина, Финансы


США уже неплохо заработали на украинском конфликте.

Об этом бывший постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила на слушаниях европейского подкомитета Палаты представителей по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США уже неплохо заработали на украинском конфликте. Об этом бывший постоянный представитель США при...

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«Во многих случаях европейцы закупали оборудование в США на нашей оборонно-промышленной базе для отправки на Украину. А также закупали оборудование для собственных нужд после того, как передавали более старое оборудование на Украину. Так что эти пожертвования вернулись в США.

А деньги, которые Америка выделила Украине, пошли на укрепление наших собственных возможностей в то время, когда мы передавали другим странам свое оборудование», – сказала Смит.

По ее мнению, ЕС может не обращать внимание на мнение таких стран как Венгрия и Словакия, выступающих против поставок оружия на Украину, при условии «лидерства США».

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