«Вместе уничтожим РФ!»: в Британии вслед за Макроном готовы расчехлить ядерные боеголовки

Великобритания сможет уничтожить Россию ядерным оружием, если объединится с Францией.

Об этом полковник НАТО в отставке Хэмиш де Бреттон–Гордон заявил в интервью украинскому ютуб-каналу War & Politics, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И у Великобритании, и у Франции есть ядерное оружие, хотя его и меньше, чем у России. Но вместе оружия Великобритании и Франции достаточно, чтобы уничтожить Россию. И Путин это знает.

Есть мнение, что русские могут применить тактическое ядерное оружие. Это небольшие бомбы, которые могут уничтожить отдельные бронетанковые соединения, но, я думаю, что это маловероятно. У Франции тоже есть ТЯО, и они могут ответить.

Но я думаю, что если русские применят ТЯО – у сил НАТО будет возможность предотвратить это при помощи такого оружия как «Сторм Шэдоу», – рассуждал де Бреттон–Гордон.