Верхушка НАТО решила дурить всех – и Россию, и Прибалтику
Отсутствие заявлений на саммите ЕС о вступлении Украины в НАТО в какой-либо перспективе не означает, что эти планы остаются в прошлом. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» предостерег политолог Юрий Светов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Тактический манёвр. Ведь решение 2008 года не отменено, что, по сути дела, мы требовали: чтобы официально был закреплён отказ, и было заявлено, что Украина никогда не будет в НАТО.
В коммюнике вопрос не включили. Но генсек НАТО Рютте выразил надежду, что путь Украины в НАТО продолжится. Да, немножко похитрили», – сказал выступающий.
Впрочем, считает он, и в самом НАТО есть хитрость в отношении уже нынешних членов альянса.
«Это такая же история, как с пресловутой пятой статьёй устава НАТО. В представлении публики это так: стоит напасть на члена НАТО, как тут же всей мощью США обрушатся на того, кто это сделал. И это постоянно понимается так: будет конфликт, условно говоря, у одного из прибалтийских государств с Россией, тут же американцы запустят по России ядерную бомбу. Но на самом деле эта статья написана гораздо хитрее — она предполагает консультации. Но это один из мифов, с которым живут европейские политики.
И поэтому они вдруг в коммюнике втащили какие-то слова, что эта пятая статья действует. Опять-таки, заявление Рютте, что не надо, как дети, без конца спрашивать, работает ли эта статья или не работает. Она работает. Хотя примеров работы этой статьи за всю историю НАТО не было ни разу»,- указал Светов.
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