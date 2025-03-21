В Севастополе Тимошенко впаяли 16 лет за работу на Буданова
В Кыму разоблачен и получил заслуженное наказание очередной агент украинских спецслужб.
Как сообщили «ПолитНавигатору» в пресс-службе Севастополя, речь идет о 66-летней гражданке РФ, уроженке Закарпатья Нине Тимошенко.
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Так, Севастопольский городской суд признал ее виновной по статье 275 УК РФ (государственная измена).
«В суде установлено, что Тимошенко в сентябре 2022 года по собственной инициативе обратилась на «горячую линию» ГУР МОУ и предложила помощь Украине, направленную против безопасности Российской Федерации. В дальнейшем в октябре – ноябре 2023 года она собрала и передала через интернет-мессенджер представителю спецслужбы Украины сведения о военных объектах Министерства обороны Российской Федерации. Также она предоставила ему фото- и видеоматериалы с данными о местонахождении кораблей Черноморского флота», – сообщили в пресс-службе.
В итоге она была разоблачена и взята с поличным ФСБ.
Суд приговорил шпионку к 16 годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей.
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