В Киеве раскатали губу: 17 «Пэтриотов» будет маловато – дайте 50!

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Для того, чтобы полностью закрыть украинские объекты американскими комплексами ПВО «Пэтриот», нужно как минимум 50 миллиардов долларов, не говоря о затратах на противоракеты.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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