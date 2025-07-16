В Киеве раскатали губу: 17 «Пэтриотов» будет маловато – дайте 50!

Анатолий Лапин.  
16.07.2025 13:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Для того, чтобы полностью закрыть украинские объекты американскими комплексами ПВО «Пэтриот», нужно как минимум 50 миллиардов долларов, не говоря о затратах на противоракеты.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для того, чтобы полностью закрыть украинские объекты американскими комплексами ПВО «Пэтриот», нужно как минимум...

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«Я посчитал, в принципе, сколько необходимо Украине систем «Пэтриот» для того, чтобы более-менее гарантированно осуществить противовоздушную защиту. Можно считать по областям, можно считать по объектам. Так вот, если считать по областям, у меня получилось от 50 до 75 батарей, если считать по объектам, это энергетика, военные объекты, транспортная инфраструктура, областные центры-миллионники и тому подобное, ну получилось 50.

То есть реально выходит где-то 50 дивизионов. Одна батарея – миллиард долларов. Для всей страны, считайте, 50 миллиардов долларов нам необходимо, чтобы нас обеспечили, именно закрыли все. Последний очень важный штрих. Один залп, на одну баллистическую ракету используются две ракеты, противоракеты. Стоимость этих ракет от одного до двух или трех миллионов долларов», – заявил Стариков.

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