В Иране Израиль наступил на украинские грабли
Израиль напал на Иран в надежде, что режим аятолл быстро рухнет, а вместо него на американских штыках можно будет поставить свою марионетку.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У Ирана 90 миллионов населения, у Израиля в десять раз меньше – 9 миллионов. И вот здесь, на самом деле, очень похожая ситуация на нас с хохлами. В том смысле, что у хохлов же вся надежда была и, по-моему, до сих пор есть на то, что Россия изнутри сломается. Что будут какие-то внутриполитические проблемы, какой-то коллапс, у нас тут начнут все Путина сносить. Вот это единственный шанс», – сказал эксперт.
По его словам, у Ирана надежда, что люди выйдут на улицы и свергнут аятолл.
«Они даже расчехлили, из нафталина достали сына шаха, который в США живет, которого свергли во время исламской революции. Он выступил и сказал: о мой народ, я готов приехать и править тобой. Оставайся в Лос-Анджелесе. Так нет, у него и папа в свое время приехал на английских штыках в 1953 году. И сидел на них, собственно, пока его не снесли в 1978-1979-м. Надеются, что это получится еще раз провернуть, но непонятно», – подытожил политолог.
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