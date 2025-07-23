В Госдуме предлагают Путину собрать олигархов и потребовать 25% на СВО

Михаил Рябов.  
23.07.2025 12:35
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Финансы


Владимир Путин должен собрать российских олигархов и потребовать от них направлять 25% прибыли на поддержку СВО.

С таким предложением к президенту сегодня с трибуны Госдумы обратился глава КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Путин должен собрать российских олигархов и потребовать от них направлять 25% прибыли на...

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Зюганов считает, что олигархи уклоняются от поддержки СВО, при этом претендуя на государственную поддержку.

«Глянул – 25 миллиардов дополнительно хапнули наши олигархи. Я бы на месте Путина их пригласил и сказал: «25 процентов мне на СВО, и тогда будем побеждать».

Все положат! Надо принимать это решение. Они не хотят в этом участвовать», – посетовал депутат.

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