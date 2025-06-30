В бой идут одни старики: бойцы старше 50-ти – норма, а самый частый позывной в ВСУ – «Дед»

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Американское издание The Wall Street Journal поднимает тему возрастного перекоса в рядах ВСУ. Сейчас в украинской армии одним из самых распространенных позывных является «Дед» – его получает самый старший боец подразделения. Журналисты газеты пообщались с украинскими военными которым более 40 лет.

«Позывной «Дед » настолько распространен в украинской армии, что на восточном фронте его используют двое артиллеристов в расчете из четырех человек. «Может, я и взрослый, но мне нравится постоянно двигаться — сидеть дома или в штабе не для меня», — говорит один из них, Андрей Кухар, сгорбившись в небольшой землянке недалеко от Часова Яра. Сейчас ему 46, он внимательно слушает радио, ожидая следующих указаний, пока следит за новостями о своей внучке на родине в телефоне. Другой Дед — его 53-летний товарищ Мыкола Воскрес, у которого пятеро внуков, большинство из которых сейчас живут за границей. Он оставил работу на стройке в Польше и записался добровольцем в первый день начала войны», — говорится в материале.

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«У меня есть внучка, поэтому я имею полное право на звание «дед». Я командир. Моя команда состоит в основном из молодых ребят. Они мои коллеги, мои товарищи — мы одна команда», — пояснил Кухар.

Он считает, что люди старших поколений должны защищать молодежь, поскольку те являются будущим Украины. В то же время Кухар подчеркнул, что всем военным, которые уже несколько лет воюют на фронте, нужна замена.

Старший сержант разведывательного подразделения Мыкола Ярко, которому в этом году исполнилось 59 лет, в разговоре с журналистами заявил, что его реакция уже не та, что была раньше.

«Но я продолжаю, я держусь. У меня большой опыт, за плечами много лет службы. Молодые люди не могут делать все. Они думают по-другому. С возрастом начинаешь смотреть на вещи проще. Психологически мы более стабильные. Молодые быстрее устают морально. У них просто еще нет достаточного жизненного опыта», — пояснил Ярко.

Боец ВСУ отметил, что его сыну 29 лет и он работает танковым механиком в Житомире, а дочь учится в четвертом классе.

«Внуков у меня еще нет!», — подчеркнул Ярко, который также получил позывной «Дед».

«Я уже старый, у меня проблемы со здоровьем, и мне физически трудно выполнять свою работу. Я мог бы уйти из армии по состоянию здоровья. Но я остаюсь и не подаю заявление об увольнении. Моя жена говорит мне: «Валентин, ребятам ты нужен. Ты хороший водитель. Ты можешь эвакуировать раненых с поля боя». И это правда», — рассказал журналистам 53-летний водитель бронетранспортера Валентин Ружицкий.

Он добавил, что недавно у него родились внуки — девочка Виктория и мальчик Валентин, которого назвали в честь деда. Военный подчеркнул, что еще ни разу не видел своего внука.

«Служба в пехоте — самая тяжелая работа из-за долгих часов, которые часто приходится проводить в окопах. И часто солдаты действительно являются дедушками», — заявил Ружицкий.

52-летний пехотинец Михаил Менделюк рассказал, что у него двое внуков — 4-летний мальчик и 2-летняя девочка.

«Они знают, что их дедушка воюет. Особенно мой внук — он маленький боец. Он все время носит камуфляж», — поделился он.

Менделюк считает, что воевать прежде всего должны молодые люди, поскольку в более позднем возрасте трудно выполнять боевые задачи:

«Война — не для стариков. Воевать должны молодые, потому что я уже не могу. Я задыхаюсь, не могу бегать, не справляюсь. И моя память… Я постоянно все забываю, наверное, из-за всех этих взрывов».

Еще один военный, 53-летний Мыкола Воскрес, у которого пятеро внуков, поделился, что многие из них сейчас живут за границей. Он рассказал журналистам, что бросил работу на стройке в Польше и записался добровольцем в феврале 2022 года.