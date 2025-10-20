Узбекистан плотно сотрудничает с СБУ – русофобы заполняют госаппарат

В Узбекистане, как и в соседнем Казахстане, постоянно арестовывают, а затем сажают на нешуточные сроки участников СВО. Более того, недавним арестом пророссийского блогера власти демонстрируют опасность симпатий к России и публичного обличения басмачей, уже внесённых в статус национальных героев.

Недавно прошла новая череда показательных процессов над гражданами Узбекистана, воевавших на стороне России. Число заключённых пополнил 27-летний узбек, который был ранен в зоне боевых действий, а после этого вернулся на родину, где и был сразу арестован. Немногим ранее были осуждены на разные сроки еще двое бывших военнослужащих РФ.

Примечательно, что, как и в случае с Казахстаном, узбекским спецслужбам информацию о гражданах их республики предоставила СБУ и их арестовывали уже по этим спискам, как только они пересекали границу. Можно сказать, что уже давно налажена система и постоянное взаимодействие между Киевом и Ташкентом в деле выявления и наказания участников СВО.

После же присоединения Ташкента к Шушинской декларации и к оборонительному союзу с Азербайджаном и Турцией, а также после официального формирования военно-политического блока в рамках Организации тюркских государств – антироссийская и русофобская составляющая таких действий вставала уже на новый качественный идеологический уровень.

Так, в отношении арестованного пророссийского блогера Азиза Хакимова выдвинуты обвинения, связанные с тем, что он попросту обнародовал официальные данные о зверствах басмачей и подверг критике решения Верховного суда республики об их поголовной реабилитации.

То есть – это уже поворотный момент, когда уголовному преследованию подвергается гражданин, не признающий факт «геноцида» со стороны Советского Союза.

Показательно, что как раз недавно завершилась «неделя памяти» репрессированных «со стороны русских коммунистов», когда в СМИ, школах, вузах и музеях чествовали «борцов за национальное освобождение» от сталинского режима, получавших вооружение и снабжение от британских, а затем и германских спецслужб. После такой пропагандистской обработки не надо удивляться, что новое поколение и молодые трудовые мигранты настроены русофобски.

Более того, по сути, Азиза Хакимова сажают на длительный срок за его призывы к дружбе с Россией, поэтому на его примере подаётся всем сигнал, что любые высказывания о необходимости интеграции на постсоветском пространстве или о развитии сотрудничества с Москвой чреваты серьёзным тюремным наказанием.

На фоне таких репрессий на передний план Ташкентом напротив выдвигаются прозападные чиновники, которые открыто выражают свои антироссийские взгляды. В их ряду выделяется советник министра экологии Расул Кушербаев, который недавно назвал Россию «националистической страной» за задержание и выдворение нарушивших законодательство трудовых мигрантов.

Такой популистский демарш, рассчитан на создание нетерпимого фона в республике – с целью создания враждебного образа Москвы в сознании населения. Неудивительно, что одновременно с этим данный чиновник призывает ускорить процесс сближения с ЕС, США и Великобританией через передачу им всех важных стратегических активов, а также выступает против энергетического сотрудничества с Россией. Естественно, что он не один такой и используется администрацией президента для таких вбросов.

Интересно, что Ташкент отказывается реагировать на многочисленные случаи выдворения узбекских граждан из США. Более того, власти согласились на депортацию через свой аэропорт всех выходцев из среднеазиатских республик, выслуживаясь перед Вашингтоном.

Естественно, что тотальная декоммунизация и дерусификация с разгоняемыми волнами русофобии являются лишь надстройкой базового процесса колонизации Узбекистана Западом, когда ключевые месторождения и предприятия попадают в руки зарубежных компаний, а сфера образования и здравоохранения попадают под внешнее управление. Борьба с советским прошлым и со всем русским становится, таким образом, для правящей верхушки необходимым обрядом «очищения».