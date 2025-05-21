Украину ждёт гражданская война по завершении конфликта с РФ – Бондаренко

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После окончания конфликта с Россией на Украине может начаться гражданская война, связанная с тем, что многие военные, подстегнутые политиками, будут недовольны результатами.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможна ли гражданская война после окончания войны с Россией? К сожалению, возможна. Еще Ленин говорил о том, что империалистические войны имеют свойство превращаться в гражданские. Но все будет зависеть именно от того, насколько государство сможет удержать ситуацию под контролем… насколько сможет сбалансировать ситуацию в стране. Радикалов не так и много на самом деле. Очень многие военные, которыми пугают сегодня, что придут военные с фронта и не согласятся с потерями, на самом деле они многие устали от войны. Как показывает опыт тех же государств бывшей Югославии, азиатских и прочих, когда наступает мир, военные являются первыми, кто фактически встречает положительно известие о мире. Чуть хуже воспринимают это известие дипломаты и совершенно в штыки политики. Политики больше всего говорят о том, что вот нас не поймут радикалы», – сказал он.