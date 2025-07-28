Украинский захидняк оказался агентом КГБ

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На Волыни местный житель отслеживал состояние украинской обороны на белорусской границе и передавал эти данные в Минск.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.

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«Контрразведка Службы безопасности сорвала планы спецслужб Беларуси получить агентурные данные по обороне северной границы Украины. По результатам действий на опережение на Волыни задержан агент белорусского КГБ, который шпионил за украинскими войсками», – утверждает украинская спецслужба.

Отмечается, что шпионом оказался 24-летний местный безработный, который исказал заработок, а потому согласился на сотрудничество. В его задачи входила слежка за локациями блокпостов и укрепрайонов, информация о продвижении военных эшелонов.

Примечательно, что переписка, которую задержанный вел со своими кураторами, была на украинском языке.

Сложно сказать, реальный ли это агент или имеет место, как это часто бывает со стороны СБУ, выдача желаемого за действительное.

Тем не менее в Киеве периодически поднимается вопрос о потенциальном наступлении ВС РФ с территории Белоруссии, как это было в начале СВО. Так, украинский офицер Евгений Бекренев считает, что в ходе своей поездки в Минск спецпредставитель президента США Кит Кэллог пытался уговорить президента Александра Лукашенко не отправлять войска на Украину и не предоставлять свою территорию для наступления ВС РФ с севера.

Похожего мнения придерживается и экс-советник офиса президента Алексей Арестович (внесен в список экстремистов).

А бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко предупреждает, что российская армия накапливает свой боевой потенциал в Белоруссии. В связи с этим Романенко предлагает нанести упреждающий удар.