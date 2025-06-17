Украинский генерал требует нанести удары по территории Белоруссии

Российская армия накапливает свой боевой потенциал на территории Белоруссии, поэтому Украина должна нанести упреждающий удар.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Может, Путин уже принял решение действовать с Белоруссии, и в этом смысле надо учиться у израильтян. Мы видим, что будет складываться. Значит, надо бить по российским всем этим войскам и всему тому, что находится на территории, возможно, даже Белоруссии.

Сделать ноту дипломатическую, военно-дипломатическую, что там наращиваются этого рода усилия и круглосуточно работать над тем, чтобы делать как можно больше «Нептунов», «Сапсанов» и другого вооружения, союзники должны понимать это, и может быть с упреждением. То есть любые действия на упреждение более эффективны – это теория и практика войны», – заявил Романенко.