Украинский генерал требует нанести удары по территории Белоруссии

Анатолий Лапин.  
17.06.2025 11:30
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия накапливает свой боевой потенциал на территории Белоруссии, поэтому Украина должна нанести упреждающий удар.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия накапливает свой боевой потенциал на территории Белоруссии, поэтому Украина должна нанести упреждающий...

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«Может, Путин уже принял решение действовать с Белоруссии, и в этом смысле надо учиться у израильтян. Мы видим, что будет складываться. Значит, надо бить по российским всем этим войскам и всему тому, что находится на территории, возможно, даже Белоруссии.

Сделать ноту дипломатическую, военно-дипломатическую, что там наращиваются этого рода усилия и круглосуточно работать над тем, чтобы делать как можно больше «Нептунов», «Сапсанов» и другого вооружения, союзники должны понимать это, и может быть с упреждением. То есть любые действия на упреждение более эффективны – это теория и практика войны», – заявил Романенко.

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