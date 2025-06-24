Штаты хотят знать, как поступит Белоруссия при новом наступлении РФ на Киев, – Арестович
Спецпредставитель США Кит Келлог посещал недавно Белоруссию, чтобы разведать, какую позицию она займет в случае, если к осени РФ начнет новое наступление на Киев.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Американцы хотят знать, что будет делать Лукашенко в свете наметившихся событий вокруг Беларуси. Это связано с учением «Запад-2025» и дальнейшим направлением, которое приобретет деятельность российских войск на белорусском направлении. Поскольку, очевидно, они опасаются какого-то развития событий в сторону Эстонии, Литвы, Латвии, в сторону Балтии, в сторону Украины, возможно, то они хотят первое – понять, существуют ли такие планы, второе – какую роль и место видит белорусская страна в этом, третье – сделать так, чтобы эти планы не сбылись.
А для этого недвумысленную роль играет Лукашенко. Мы понимаем, если Лукашенко прямо выступит всерьез против использования территории Беларуси для нападения на страны Балтии или Украину, то Путин вряд ли на это пойдет… Скорее всего это к вопросу куда поедет Беларусь в том, что намечено, на август-сентябрь-октябрь этого года», – заявил Арестович.
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