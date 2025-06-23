Гонец Трампа уговаривал батьку Лукашенко не вводить войска на Украину – экс-офицер ВСУ
Спецпредставитель президента США Кит Кэллог недавно посещал Белоруссию якобы для того, чтобы уговорить президента Александра Лукашенко не отправлять войска на Украину или не предоставлять свою территорию для наступления ВС РФ с севера.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Судя по тому, что Кэллог полетел к Лукашенко, США тоже рассматривают какие-то варианты, связанные с этим. Если не прямое участие Беларуси, то предоставление Беларуссией своей территории для расширения фронта. То есть противник, россияне, ищут варианты, скажем так, перелома этой войны, потому что война находится в полном тупике…
Видимо, слишком большая игра, и Лукашенко стал в этой игре какой-то картой, и Кэллог поехал, чтобы, как минимум, эта карта не оказалась на руках у Путина или еще что-то в этом духе. То есть, я подозреваю, что идет игра на то, чтобы Беларусь своими войсками не вступала.
Лукашенко, к сожалению, не сможет не предоставить Путину свою территорию, но хотя бы не получить лишние 30 тысяч войск, это тоже аргумент», – рассуждал ВСУшник.
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