Украинский офицер плачется: «Мотивации – ноль. Остановите войну. Это будет наша победа»

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Победой Украины будет сам факт прекращения боевых действий и возможность военным отдохнуть.

Об этом в эфире телеканала DW заявил командир полка беспилотных систем ВСУ Кирилл Верес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, он не собирается оставаться в армии после завершения войны, поскольку нет мотивации.

«Это моя работа, моя обязанность, какая тут мотивация? Мотивации нет вообще, ноль, бл… Нет, машина без бензина, честно. Но это моя обязанность, хочу я или нет», – сказао офицер.

В ближайшее время, по его мнению, солдатам на фронте будет сложно из-за применения все более совершенных технологий.

«Будет очень сложно, год оптоволокна сделает очень много неприятных вещей, но мы приспособимся и найдем выход из ситуации. Просто, сколько мы потеряем до этого, какую цену заплатим?», – сокрушается Верес.

Победой же он считает прекращение войны.