Украина все еще получает оружие, одобренное Байденом – посол в США

США продолжают поставки оружия на Украину в рамках программ, утвержденных еще предыдущей администрацией Штатов.

Об этом в эфире телеканала «Общественное Новости» заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что выделил конгресс на двухпартийной основе в 2024-м году, и то, что решениям предыдущей администрации было уже воплощено в полномочия, выделено, сформированы пакеты как президентских выделений, так и заказов, оно все в работе, поставляется, я тут не хотела бы много публичной информации давать, но тут продолжается работа, поставки, как было договорено.

Что касается дополнительной помощи, а мы, безусловно, нуждаемся в дополнительной помощи, хоть та, что выделена и будет еще достаточно продолжительное время поставляться, дополнительная помощь – безусловно, мы работаем уже как с политическим крылом, так и с Конгрессом», – заявила Маркарова.