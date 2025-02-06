Украина все еще получает оружие, одобренное Байденом – посол в США

Анатолий Лапин.  
06.02.2025 11:41
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


США продолжают поставки оружия на Украину в рамках программ, утвержденных еще предыдущей администрацией Штатов.

Об этом в эфире телеканала «Общественное Новости» заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США продолжают поставки оружия на Украину в рамках программ, утвержденных еще предыдущей администрацией Штатов....

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«То, что выделил конгресс на двухпартийной основе в 2024-м году, и то, что решениям предыдущей администрации было уже воплощено в полномочия, выделено, сформированы пакеты как президентских выделений, так и заказов, оно все в работе, поставляется, я тут не хотела бы много публичной информации давать, но тут продолжается работа, поставки, как было договорено.

Что касается дополнительной помощи, а мы, безусловно, нуждаемся в дополнительной помощи, хоть та, что выделена и будет еще достаточно продолжительное время поставляться, дополнительная помощь – безусловно, мы работаем уже как с политическим крылом, так и с Конгрессом», – заявила Маркарова.

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