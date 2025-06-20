Теперь участь Украины либо стать подконтрольной Москве, сохранив формальную независимость, либо полностью войти в состав России, за исключением аппендицита в виде западных областей.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Опять Украина профукала свой шанс стать нормальным государством и выйти из этого как какая-то нация, показать, что мы нормально можем жить вместе. Мы потеряли этот шанс, и сейчас Украины может как таковой не быть, если дальше будет продолжаться эта война.

Тут два варианта – или Украина будет иметь свою независимость как та территория, которая останется, но она будет под зонтиком влияния Москвы, или Украина будет полностью как область в составе Российской Федерации. Та часть, которая останется, ее поделят по областям и все. Может быть, какую-то западную часть, аппендикс, останется, чтобы всех ублажить – страны вокруг, которые тоже хотят получить свой кусок пирога», – заявил Телиженко.