Украина получила доступ к видеокамерам Крымского моста

Елена Острякова.  
07.06.2025 17:37
  (Мск) , Москва
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У опоры Крымского моста была взорвана вовсе не тонна тротила, а гораздо меньший заряд. И вообще вся операция носила исключительно информационный характер.

Об этом либеральный военный эксперт Валерий Ширяев заявил в интервью своему сыну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У опоры Крымского моста была взорвана вовсе не тонна тротила, а гораздо меньший заряд....

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«Каким-то образом спецслужбы Украины получили доступ к камерам слежения на Крымском мосту. Это объект секретный, к ним не должен иметь доступ кто угодно. Это тебе не камера на дороге. Тем не менее, украинцы получили доступ и показали. Это прямой вопрос к российской контрразведке. Как это она так допустила?», – сказал Ширяев.

По его мнению ответом на информационную атаку украинцев стала публикация российской стороной кадров поражения БЭКа «Ланцетом».

«Это свидетельствует о том, что Крымский мост защищается достаточно профессиональными расчетами «Ланцетов». «Ланцеты» не дешевое совсем изделие. Это не просто фпв-дрон. Туда собраны, конечно, лучшие силы», – сказал Ширяев.

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