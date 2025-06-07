Украина получила доступ к видеокамерам Крымского моста
У опоры Крымского моста была взорвана вовсе не тонна тротила, а гораздо меньший заряд. И вообще вся операция носила исключительно информационный характер.
Об этом либеральный военный эксперт Валерий Ширяев заявил в интервью своему сыну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Каким-то образом спецслужбы Украины получили доступ к камерам слежения на Крымском мосту. Это объект секретный, к ним не должен иметь доступ кто угодно. Это тебе не камера на дороге. Тем не менее, украинцы получили доступ и показали. Это прямой вопрос к российской контрразведке. Как это она так допустила?», – сказал Ширяев.
По его мнению ответом на информационную атаку украинцев стала публикация российской стороной кадров поражения БЭКа «Ланцетом».
«Это свидетельствует о том, что Крымский мост защищается достаточно профессиональными расчетами «Ланцетов». «Ланцеты» не дешевое совсем изделие. Это не просто фпв-дрон. Туда собраны, конечно, лучшие силы», – сказал Ширяев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: