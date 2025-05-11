Украина ожидаемо отвергла предложение Путина. Что будет дальше

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Власти Украины ожидаемо отвергли предложение Владимира Путина о начале переговоров в Турции без предварительных условий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сначала прекращение огня на 30 дней, потом всё остальное», – объявил глава Зе-офиса Андрей Ермак.

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«Итак, позиции обозначены четко: Украина: сначала перемирие, потом переговоры. Россия: сначала переговоры («о первопричинах»), потом перемирие. Похоже, не будет ни того, ни другого», – комментирует бежавший из России иноагент Дмитрий Колезев.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов прогнозирует:

«Теперь Киеву ничего не остается, кроме как причитать по поводу провала выдуманного им 30-дневного прекращения огня. Конструкции «коалиции желающих» оказались такими же пустопорожними, как и всевозможные «формулы мира» и прочие единодушные саммиты поддержки… Что будет, если завтра стороны согласятся на длительное прекращение огня? Давление на Киев прекратится, он получит такую нужную передышку и возможность тянуть резину сколь угодно долго… Сможет расположить на территории страны любые «миротворческие контингенты» и любые военные базы. То есть сделать все то, против чего Россия и была вынуждена воевать… Россия в результате такого поворота событий не получит ничего. Кроме злобного врага, получившего возможность накопить силы для следующего витка. Но Россия не для того подняла меч, чтобы вот так взять и разойтись», – указывает Смирнов.

Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предлагает:

«Было бы красиво – в четверг нашей делегации прибыть в Стамбул. Подождать сутки. А потом из всех стволов ка-а-а-аак».

Политолог Александр Носович уверен: Россия никуда спешить не будет. Он так разъясняет предложения по встрече в Стамбуле:

«Начнём с того, на чем нас прервали. Только с учётом того, что поменялось за прошедшие три с лишним года. Если отказываетесь – начнём, когда созреете. Тоже с учётом изменившихся за это время реалий. Вероятно, это и есть внешнеполитический стиль путинской России. Долгая воля. Воспетая в песнях. Нужно быть спокойным и упрямым. Гни свою линию».

Помогающий бойцам СВО волонтёр Алексей Живов так трактует позицию Кремля:

«С точки зрения прагматичной политики Россия наметила себе план-цель СВО. 4 региона, признание Крыма (опционно), снятие санкций, выборы на Украине, отказ от дальнейшей милитаризации, соблюдение права русских. Можно ли всего этого добиться военным путем? Наверное, да, но пока не получается. Можно ли этого добиться дипломатическим путем? Ответ такой же: наверное, да, но пока не получается. Если отбросить в сторону эмоциональную сторону вопроса и долгосрочное прогнозирование развитие конфликта, то перед Кремлем есть две дороги к цели: силой и уговором. Путин, очевидно, решил одновременно идти обоими путями. Тем более, что, по мнению Кремля, одно другому не мешает».

Философ Александр Дугин тревожится по поводу изменения позиции руководства США под воздействием глобалистов:

«После первоначального триумфа Трамп начинает скользить не туда. Его заталкивают в самоубийственные авантюры. А потом на него же все и свалят. Все довольно тревожно и зловеще».

Военкор Сергей Шилов считает: Трамп уже выжал свою выгоду из украинского конфликта.