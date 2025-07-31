«Незалежная» пытается сподвигнуть власти Казахстана к массовым репрессиям в отношении участников СВО, публикуя списки казахстанцев, воюющих на стороне России. Националистические СМИ РК подхватили идею, готовя почву для масштабной антироссийской кампании.

Началось с того, что украинский информационный проект «Хочу жить», курируемый спецслужбами, опубликовал список из 661 гражданина Казахстана, которые принимают участие в СВО. По сути Налицо наводка Астане на массовый арест, если они вернутся обратно в республику.

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На практике это информационно-политическая операция по дискредитации Москвы, которая обвиняется в вербовке граждан РК, якобы через предложение высокооплачиваемой работы, льгот и получения гражданства. Эту установку Киева охотно передало известное национал-либеральное издание Ulysmedia.kz, которое пригрозило соотечественникам уголовными карами за участие в СВО на стороне России.

В этом вбросе нет ничего нового, так как и ранее еще с 2014-го СБУ в рамках тесного сотрудничества с КНБ передавала списки казахстанцев, являвшихся добровольцами и защитниками ЛДНР. Для осуждения их в рамках поддержки и солидарности с Киевом в Астане даже специально придумали новую 172 статью УК РК «Участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства без признаков наёмничества», которая карает 9 годами лишения свободы.

Мы неоднократно писали о ряде случаев, когда такие добровольцы по семейным причинам отказывались на территории Казахстана и тут же арестовывались ещё на границе.

По нашим данным до начала СВО по этой статье было осуждено на разные сроки более 30 добровольцев, но их число может быть еще больше, так как за этот период было возбуждено 124 уголовных дел. Уже с начала СВО в казахстанской прессе проходила информация о суде над четырьмя бывшими бойцами ЧВК «Вагнер», но и этот список не полный, так как прокуратура и КНБ не раскрывают истинное количество граждан РК, сидящих сейчас в тюрьмах за помощь России.

Пикантность нынешней ситуации заключается в том, что в последнем списке из 661 граждан Казахстана, переданных «незалежной», почти половина лиц с казахскими или тюркскими фамилиями. Их арест или преследование их родственников чревато ростом протестных настроений уже среди самих казахов, что противоречит идеологическим установкам Акорды на построение моноэтнического государства и размывает миф о повальной русофобии и ненависти к России.

Поэтому подконтрольные СМИ и силовые органы РК не раскрывают фамилий и национальности тех, кто уже осужден за участие в СВО, а в МВД поспешили заявить, что списки украинской конторы «Хочу жить» не подтверждены и требует проверки. Понятно, что это всего лишь отговорка полицейских, на самом деле всем этим людям угрожают реальные сроки. Только теперь они хотят обстряпать аресты тихо и без шума.

Но то, что эту тему активно тиражировали националистические СМИ, говорит о подготовке соответствующей почвы для новых антироссийских кампаний. При этом силовики ни разу не комментировали и не публиковали информацию о большом количестве казахских националистов, воюющих на стороне ВСУ. Был даже целый легион «Туран» по примеру такого же соединения в нацистском вермахте и нет ни одного сообщения об аресте и осуждении кого-то из «легионеров».

Ранее мы комментировали информацию главы ФСБ Александра Бортникова о том, как западные спецслужбы переправили часть участников «Туркестанского легиона» ВСУ в Афганистан для дальнейшего их использования в подрывных операциях на территории Средней Азии. То есть этих граждан РК сознательно используют для борьбы уже против собственной страны, но почему-то осуждению подвергаются добровольцы СВО.

Недавно в окрестностях Харькова обнаружены новые подразделения боевиков из числа граждан республик Средней Азии. Очевидно, что в Астане снова на них не отреагирует, так как это другое.